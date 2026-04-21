В Нью-Йорке и Нью-Джерси сообщили о нехватке туалетов в преддверии ЧМ-2026

Власти Нью-Йорка выражают серьезную обеспокоенность по поводу значительной нехватки общественных туалетов в преддверии финального турнира чемпионата мира-2026, сообщает The Independent.

По данным Gothamist, организационный комитет Нью-Йорка и Нью-Джерси ожидает прибытия в эти штаты около 1,2 миллиона человек на время турнира, однако текущая статистика показывает, что на 8500 жителей приходится всего один общественный туалет. Законодатели отмечают, что даже в обычный день с таким соотношением местные жители испытывают трудности, не говоря уже о периоде чемпионата мира.

На прошлой неделе городской совет Нью-Йорка предложил законопроект, который обяжет город разработать официальный план по расширению доступа к туалетам до начала международного мероприятия. Члены совета отметили, что в популярных местах, таких как Брайант-парк, уже сейчас наблюдаются длинные очереди, и ожидаемый наплыв футбольных болельщиков, скорее всего, перегрузит существующую систему.

«На самом деле у нас есть несколько общественных туалетов по всему городу — в парках и других местах. Поэтому мы составляем карту, чтобы люди знали, где они могут получить доступ к общественным туалетам. Город пытается сбалансировать потребности инфраструктуры с работой по привлечению бизнеса. Мы также реализуем программу поддержки малых предприятий во время чемпионата мира, потому что это возможность и на самом деле обязанность — убедиться, что они продвигаются и не остаются в стороне от процесса», — цитирует Good Day New York комиссара департамента поддержки малого бизнеса Нью-Йорка Динишал Гросс Менин.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

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