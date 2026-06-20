Футбол
Чемпионат мира 2026
ЧМ по футболу 2026
Новости
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 05:51

Кристи: «Поражение от Марокко расстраивает»

Евгений Козинов
Корреспондент
Райан Кристи.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от Марокко (0:1) в матче чемпионата мира-2026.

«Это поражение расстраивает. Начало игры было не совсем таким, как мы планировали. Во втором тайме Шотландия уже начала играть в свой футбол. Этого просто не должно было быть», — приводит официальный сайт ФИФА слова Кристи.

Марокканцы набрали 4 очка и занимают первое место в группе С. Шотландцы с тремя очками идут на второй строчке. В другом матче тура в группе С Бразилия встретится с Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.

Чемпионат мира. Группа C.
20 июня, 01:00. Gillette Stadium (Фоксборо)
Шотландия
0:1
Марокко
Исмаэля Сайбари забивает гол.Марокко — почти в плей-офф. Шотландию прибил гол будущего новичка «Баварии»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Шотландии по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: групповой турнир ЧМ в США, Канаде и Мексике
Турция — Парагвай: первый тайм матча ЧМ-2026 закончился потасовкой
Впервые в истории футбола игрок был удален с поля за прикрывание рта руками при споре с соперником
Неймар будет включен в заявку сборной Бразилии на матч с Шотландией
Определилась первая сборная, лишившаяся шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026
Турция — Парагвай: парагвайцы на 2-й минуте открыли счет в матче ЧМ-2026
ЧМ-2026, расписание и результаты 19-20 июня: США победили Австралию, Бразилия разгромила Гаити и другие матчи
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча Бразилия — Гаити

Бразилия и Марокко — в шаге от 1/16 финала, Гаити — уже без шансов на плей-офф. Расклады в группе C на ЧМ-2026

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости