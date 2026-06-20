Кристи: «Поражение от Марокко расстраивает»

Полузащитник сборной Шотландии Райан Кристи прокомментировал поражение от Марокко (0:1) в матче чемпионата мира-2026.

«Это поражение расстраивает. Начало игры было не совсем таким, как мы планировали. Во втором тайме Шотландия уже начала играть в свой футбол. Этого просто не должно было быть», — приводит официальный сайт ФИФА слова Кристи.

Марокканцы набрали 4 очка и занимают первое место в группе С. Шотландцы с тремя очками идут на второй строчке. В другом матче тура в группе С Бразилия встретится с Гаити. Начало игры — 03:30 по московскому времени.