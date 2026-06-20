Турция досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Турции не выйдет в плей-офф чемпионата мира-2026.

Турки уступили Парагваю во втором туре группового этапа со счетом 0:1. В первом туре команда под руководством Винченцо Монтеллы проиграла Австралии (0:2).

После двух матчей национальная команда не набрала очков и занимает четвертое место в таблице группы D. Турция не забила ни одного гола и пропустила три.

Выше в таблице располагаются Парагвай (3 очка), Австралия (3 очка) и США (6 очков), которые обеспечили себе выход в плей-офф.