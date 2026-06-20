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Сегодня, 07:54

Турция — Парагвай: парагвайцы несколько минут играли вдевятером из-за затяжки времени при замене

Евгений Козинов
Корреспондент
Скамейка запасных сборной Парагвая.
Фото Imagn Images, Reuters

Сборной Парагвая пришлось играть несколько минут вдевятером в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Турции.

На 67-й минуте встречи арбитр запретил выйти на поле Густаво Веласкесу, который должен был заменить Диего Гомеса, так как по новым правилам футбола, если игрок не покидает поле в течение 10 секунд, футболист, выходящий на замену сможет появиться на поле только в следующей паузе. Таким образом, у парагвайцев несколько минут было на 2 игрока меньше.

На 45+3-й минуте парагвайский полузащитник Мигель Алмирон получил красную карточку за то, что прикрыл рот руками и что-то сказал турецкому защитнику Мерту Мюлдюру.

Игра проходит на арене «Левайс Стэдиум» в Санта-Кларе.

В предыдущем туре Турция проиграла Австралии со счетом 0:2, а Парагвай уступил США (1:4).

Чемпионат мира. Группа D.
20 июня, 06:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Турция
0:1
Парагвай
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