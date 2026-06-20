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Сегодня, 07:42

Анчелотти: «Сборной Бразилии еще нужно совершенствоваться»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Imagn Images, Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал победу над Гаити (3:0) в 3-м туре группового турнира чемпионата мира-2026.

«В первом тайме мы играли намного лучше. Во втором тайме больше контролировали игру, но создали много моментов и могли забить больше голов. Это было то, чего мы ожидали от этой игры: лучшее качество, меньше ошибок, большая эффективность в атаке и больший контроль в обороне. С точки зрения интенсивности это был хороший матч. Очевидно, нам еще нужно совершенствоваться, и мы будем совершенствоваться, чтобы быть готовыми к стадии плей-офф», — приводит Reuters слова Анчелотти.

Матч Шотландия — Бразилия состоится в четверг, 25 июня. Начало игры — 01:00 по московскому времени.

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