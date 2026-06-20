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Сегодня, 07:28

Главный тренер сборной Сенегала Тиав не получал зарплату около 5 месяцев

Евгений Козинов
Корреспондент
Пап Тиав.
Фото Reuters

У сборной Сенегала возникли организационные и финансовые трудности во время чемпионата мира-2026, сообщает Sport News Africa.

Игроки до сих пор не получили премиальные за выход на ЧМ-2026 и выступление на Кубке Африки-2026. Также они недовольны условиями проживания и питания в США, потому что гостиница не соответствует уровню национальной команды.

Также главный тренер сенегальцев Пап Тиав продолжает работать с командой, не имея переподписанного контракта. Специалист не получал зарплату около 5 месяцев.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Сенегала проиграла Франции (1:3). Во втором туре сенегальцы сыграют против Норвегии во вторник, 23 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

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