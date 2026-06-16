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16 июня, 09:34

Тренер сборной Ирана Галенои заявил об ущемлении команды в правах на ЧМ-2026

Сергей Филин

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои заявил об ущемлении его команды в правах на чемпионате мира-2026.

16 июня Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом матче группового этапа ЧМ-2026. Один из голов своей национальной сборной забил нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби.

«Наша команда, вероятно, больше всех поражена в правах на всем кубке. Мы должны были провести две ночи до игры, они не разрешили. И мы должны были остаться сегодня и восстанавливаться... Мы не знаем, почему они возвращают нас», — сказал Галенои на послематчевой пресс-конференции.

Власти США запретили сборной Ирана находиться на территории страны. После игр национальная команда вынуждена возвращаться на тренировочную базу в Тихуане (Мексика).

Гол Мохаммада Мохеби в&nbsp;матче ЧМ-2026 Иран&nbsp;&mdash; Новая Зеландия (2:2).Мохеби из «Ростова» забил, Уругвай оступился, расистский скандал: главное за ночь 16 июня на ЧМ-2026

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе Иран проведет еще два матча: с Бельгией (21 июня) и Египтом (27 июня).

Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
2:2
Новая Зеландия

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