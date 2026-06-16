Президент ФИФА Инфантино поддержал сборную Ирана в раздевалке после первого матча команды на ЧМ-2026

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино зашел в раздевалку сборной Ирана после первого матча команды на чемпионате мира-2026, сообщает RMC Sport.

16 июня Иран сыграл вничью с Новой Зеландией (2:2) в первом матче группового этапа. После финального свистка Инфантино посетил раздевалку ближневосточной команды.

«Сегодняшний матч был сложным, и при большей удаче вы могли бы победить. Я знаю, через что вы проходите, я понимаю, но вы сильнее всего. Вы посылаете сигнал всему миру. Вы объединили весь стадион вокруг себя», — сказал глава ФИФА футболистам сборной Ирана.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. На групповом этапе Иран проведет еще два матча: с Бельгией (21 июня) и Египтом (27 июня).

Чемпионат мира. Группа G.

16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

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