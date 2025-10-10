Польстер: «Сборной Сан-Марино нет места на международной арене»

Участник чемпионатов мира 1990 и 1998 годов Тони Польстер раскритиковал сборную Сан-Марино после поражения от Австрии со счетом 0:10 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Это команда пиццайоло (повара по приготовлению пиццы), а не национальная сборная. Им нет места на международной арене. В мое время не было такой слабой команды. Арнаутович теперь лучший бомбардир? Поздравляю его, желаю ему всего наилучшего», — приводит Kronen Zeitung слова Польстера.

До этого матча Польстер был лучшим бомбардиром в истории сборной Австрии. Форвард Марко Арнаутович, забивший 4 мяча в ворота Сан-Марино, обошел его и теперь занимает первое место в этом списке.

Сборная Сан-Марино занимает последнее место в мировом рейтинге ФИФА — 210-е.