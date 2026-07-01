Ямаль: «Если играть со страхом, случится самое плохое, даже травма»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о выходе на поле на чемпионате мира впервые после восстановления от повреждения.

18-летний вингер принял участие в трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и забил один гол. Ямаль восстановился после травмы только к началу турнира.

«Если играть со страхом, в итоге случится самое плохое — можно даже получить травму без чьей-либо помощи. В матче с Уругваем я не боялся, но, конечно, были моменты, когда думал, зачем мне бежать на полной скорости, если мы уже практически обеспечили себе выход в плей-офф», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

27 июня Испания обыграла Уругвай (1:0) в третьем матче группового этапа ЧМ.

2 июля команда Ямаля сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится на «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.