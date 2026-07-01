Ямаль: «На прошлом чемпионате мира я сидел в классе с друзьями и смотрел матчи на iPad»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями от дебютного чемпионата мира по футболу.

18-летний вингер принял участие в трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и забил один гол. Сборная Испании заняла первое место в квартете H с семью очками и вышла в следующий этап турнира.

«Конечно, я выкладываюсь на максимум за сборную Испании. А как иначе? На прошлом чемпионате мира я еще сидел в классе вместе с друзьями и смотрел матчи на iPad», — приводит слова Ямаля El Larguero.

2 июля Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится на «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.