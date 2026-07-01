Ламин Ямаль о ЧМ-2026: «Терпеть не могу групповой этап, обожаю плей-офф»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль поделился мнением о групповом этапе чемпионата мира 2026 года.

18-летний вингер принял участие в трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и забил один гол. Сборная Испании заняла первое место в квартете H с семью очками.

«Терпеть не могу групповой этап чемпионата мира. Обожаю матчи плей-офф. Теперь начинается самое интересное», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо.

2 июля Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится на «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.