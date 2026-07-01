1 июля сборные Англии и ДР Конго сыграют в 1/16 финала чемпионата мира-2026

В среду, 1 июля, сборные Англии и ДР Конго сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Игра состоится на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте (штат Джорджия, США). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

01 июля, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи Англия — ДР Конго можно в матч-центре на нашем сайте.

Англия набрала 7 очков и заняла первое место в группе L. Англичане победили Хорватию (4:2), Панаму (2:0) и сыграли вничью с Ганой (0:0).

ДР Конго набрал 4 очка и занял третье место в группе K. Африканцы победили Узбекистан (3:1), уступили Колумбии (0:1) и сыграли вничью с Португалией (1:1).