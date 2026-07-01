Черчесов: «Месси в 39 лет продолжает удивлять — снимаю шляпу»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» рассказал, что его удивляет на чемпионате мира-2026.

«Если мы говорим о том, что удивляет на чемпионате мира, то назову игру Лионеля Месси. Его результативность впечатляет. В таком возрасте на большом турнире так выступать... А еще и пенальти не забил. Мбаппе в самом соку, Дембеле и Холлан забивают. Но Месси 39 лет, и он нас продолжает удивлять — снимаю шляпу. Не понимаю людей, которые говорят, что Месси досталась легкая сетка. Занимайте первое место — выходите на определенных соперников. Знаете, когда бывает легкая сетка? Когда команда умеет играть в футбол — тогда все получается», — сказал Черчесов «СЭ».

39-летний Месси провел 3 матча на ЧМ-2026, в которых забил 6 голов. Он лидирует в бомбардирской гонке турнира.

Аргентина с 9 очками заняла первое место в группе J. В 1/16 финала южноамериканцы сыграют с Кабо-Верде.