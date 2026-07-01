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Сегодня, 10:17

Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026

Алина Савинова

Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный отчет о финансовых доходах, сообщает CNBC.

Отмечается, что среди прочего в документе зафиксированы подарки на сумму свыше 370 тысяч долларов, большую часть которых составляют билеты на спортивные мероприятия. В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026 стоимостью 15 тысяч долларов.

Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных, в плей-офф вышли 32 национальные команды. Финал ЧМ пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

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Джанни Инфантино
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Чемпионат мира по футболу 2026

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