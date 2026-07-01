Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026

Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный отчет о финансовых доходах, сообщает CNBC.

Отмечается, что среди прочего в документе зафиксированы подарки на сумму свыше 370 тысяч долларов, большую часть которых составляют билеты на спортивные мероприятия. В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026 стоимостью 15 тысяч долларов.