Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026
Президент США Дональд Трамп опубликовал ежегодный отчет о финансовых доходах, сообщает CNBC.
Отмечается, что среди прочего в документе зафиксированы подарки на сумму свыше 370 тысяч долларов, большую часть которых составляют билеты на спортивные мероприятия. В частности, президент ФИФА Джанни Инфантино подарил Трампу 10 билетов на матчи чемпионата мира-2026 стоимостью 15 тысяч долларов.
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и проходит в США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире приняли участие 48 сборных, в плей-офф вышли 32 национальные команды. Финал ЧМ пройдет 19 июля в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».
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