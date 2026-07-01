Главный тренер «Ахмата» Черчесов поддержал Кумана после вылета сборной Нидерландов с ЧМ-2026

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» поддержал главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана после вылета голландцев с чемпионата мира-2026.

30 июня Нидерланды уступили Марокко (1:1, пенальти 2:3) в 1/16 финала ЧМ-2026 и покинули турнир.

«Честно говоря, не понимаю критики в адрес Рональда Кумана. Но и разговоры будут всегда — независимо от результата и игры команды. К позитивным отзывам и критике всегда отношусь очень спокойно. Между ними всегда полшага. Болельщик эмоционален — он критикует. Журналист, который поддерживает свою страну, также может критиковать — это его право. Задача же Кумана продолжать работать. Он был большим футболистом, сейчас сильный тренер. А критика критике — рознь», — добавил Черчесов.

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

Куман во второй раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в 2023 году. До этого он работал с национальной командой с 2018 по 2020 год.