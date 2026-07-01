Во Франции считают, что сборная может выиграть ЧМ-2026: «Команда очень хорошо играет на этом турнире»

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Франции над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Сборная Франции прекрасно сыграла против Швеции и очень хорошо действует на этом турнире. Это был грандиозный матч. Мбаппе и Олисе в прекрасной форме, отличаются результативными действиями в каждой игре. А Дешам все контролирует и грамотно руководит командой. Мы все думаем, что Франция может стать чемпионом мира на этом турнире», — сказал Танзи «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который 30 июня в серии пенальти победил Германию.