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Сегодня, 11:45

Во Франции считают, что сборная может выиграть ЧМ-2026: «Команда очень хорошо играет на этом турнире»

Константин Белов
Корреспондент

Журналист L'Equipe Лоик Танзи в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Франции над Швецией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

«Сборная Франции прекрасно сыграла против Швеции и очень хорошо действует на этом турнире. Это был грандиозный матч. Мбаппе и Олисе в прекрасной форме, отличаются результативными действиями в каждой игре. А Дешам все контролирует и грамотно руководит командой. Мы все думаем, что Франция может стать чемпионом мира на этом турнире», — сказал Танзи «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который 30 июня в серии пенальти победил Германию.

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