Гашек: «Мне не в чем винить сборную Чехии»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Была абсолютно равная игра. Обе команды очень старались. Мне не в чем винить свою команду. Игроки выложились без остатка. Хорваты сделали то же самое. К сожалению, нам не удалось победить», — цитирует официальный сайт УЕФА Гашека.

Хорваты и чехи набрали по 13 очков и занимают 1-2 места в группе L. Однако у Хорватии на один матч сыграно меньше.