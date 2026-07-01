Дешам установил рекорд по числу побед на чемпионатах мира среди тренеров

Возглавляющий сборную Франции Дидье Дешам стал рекордсменом среди тренеров по количеству выигранных матчей в финальных стадиях чемпионатов мира, сообщает пресс-служба ФИФА.

Победа над Швецией (3:0) в 1/16 финала турнира 2026 года стала для 57-летнего специалиста 17-й на чемпионатах мира.

По этому показателю Дешам превзошел достижение бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена (16 побед), который возглавлял команду с 1956 по 1978 год. При этом французский специалист мог обновить рекорд еще в заключительном матче группового турнира против Норвегии (4:1), однако пропустил игру из-за смерти матери.

Дешам тренирует сборную Франции с лета 2012 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат мира 2018 года в России и Лигу наций в сезоне-2020/21.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Франция встретится с Парагваем 5 июля.