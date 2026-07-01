Ямаль о Винисиусе на ЧМ-2026: «Он проводит отличный турнир»

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль поделился впечатлениями от игры вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора на чемпионате мира 2026 года.

25-летний Винисиус принял участие в четырех матчах сборной Бразилии на ЧМ-2025. Он забил четыре гола. 5 июля Бразилия встретится с Норвегией в 1/8 финала турнира.

«Мне очень нравится то, как Винисиус Жуниор играет на этом чемпионате мира. Он проводит отличный турнир», — приводит слова Ямаля Cope.

18-летний Ямаль принял участие в трех матчах группового этапа ЧМ-2026 и забил один гол. Сборная Испании заняла первое место в квартете H с семью очками и вышла в следующий этап турнира.

2 июля Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится на «Соу-Фай Стэдиум» в Инглвуде и начнется в 22.00 по московскому времени.