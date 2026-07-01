Когда играют США — Босния и Герцеговина на ЧМ-2026 по футболу: дата и время, во сколько начало матча 1/16 финала
Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на четверг, 2 июля. Игра пройдет на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.
За основными событиями и результатом игры США — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
США заняли первое место в группе D с 6 очками, а Босния и Герцеговина — 3-е место в группе В с 4 очками.
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.