США и Босния и Герцеговина встретятся на чемпионате мира

Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в матче 1/16 финала чемпионата мира в ночь на четверг, 2 июля. Игра пройдет на арене «Левис Стэдиум» в Санта-Кларе, стартовый свисток прозвучит в 3.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры США — Босния и Герцеговина можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. 1/16 финала.

02 июля, 03:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

США заняли первое место в группе D с 6 очками, а Босния и Герцеговина — 3-е место в группе В с 4 очками.

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