Норвегия благодаря голу Холанна выбила Кот-д'Ивуар и сыграет в Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Норвегии одержала победу над Кот-д'Ивуаром в матче 1/16 финала ЧМ-2026 — 2:1.

На 39-й минуте норвежцы вышли вперед благодаря голу Антонио Нусы. Ивуарийцы отыгрались на 74-й минуте, отличился Амад Диалло. Победу Норвегии на 86-й минуте принес гол Эрлинга Холанна.

Норвегия вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где сыграет с Бразилией, которая накануне выбила Японию (2:1). Также первую стадию плей-офф уже прошли сборные Канады, Марокко и Парагвая.