Черчесов о вылете Германии: «Машину нужно осмотреть и починить. У команды нет характера»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира-2026.

«Германия не может выйти в 1/8 уже несколько турниров подряд. Это говорит о системности. Значит, машину нужно осмотреть и починить. В этой сборной нет знаменитого немецкого характера. Германия не становилась чемпионом, когда в ее составе было 11 футболистов, предпочитающих играть с мячом. Были два-три игрока, которые могли показать класс, продемонстрировать творческий подход. Все остальные — машина, которая работала на победу. Не могу сказать, что Ханс-Петер Бригель мог всех обыграть 10 раз подряд. Но они выигрывали — был характер, собранная команда и тренер. Смотришь на нынешнюю Германию — все умеют обращаться с мячом, но характера нет. Вылет Германии на чемпионате мира-2026 не был закономерным, но и не стал сенсацией», — сказал Черчесов «СЭ».

В ночь с 29 на 30 июня Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) в 1/16 финала чемпионата мира-2026 и прекратила выступление на турнире.