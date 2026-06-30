Горецка и другие игроки сборной Германии отказались бить пенальти в серии с Парагваем на ЧМ-2026

Защитнику сборной Германии Джонатану Та пришлось впервые в карьере исполнять 11-метровый удар, так как другие игроки национальной команды отказались делать это в матче с Парагваем на ЧМ-2026, сообщает Bild.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) и прекратила выступление на турнире.

Решающий промах совершил центральный защитник Джонатан Та, который не попал в створ ворот. Он впервые в карьере исполнял 11-метровый удар. По информации источника, другие игроки сборной Германии отказались бить пенальти или колебались это делать.

К тому моменту, когда Та отправился к точке, в команде оставалось пять человек, которые могли вызваться вместо него. Это вратарь Мануэль Нойер, защитники Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и полузащитник Леон Горецка.

В 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.