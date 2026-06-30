Футбол
Чемпионат мира 2026
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Все материалы
История
Уведомления
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 16:20

Горецка и другие игроки сборной Германии отказались бить пенальти в серии с Парагваем на ЧМ-2026

Сергей Филин

Защитнику сборной Германии Джонатану Та пришлось впервые в карьере исполнять 11-метровый удар, так как другие игроки национальной команды отказались делать это в матче с Парагваем на ЧМ-2026, сообщает Bild.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Германия проиграла Парагваю в серии пенальти (1:1, 3:4) и прекратила выступление на турнире.

Решающий промах совершил центральный защитник Джонатан Та, который не попал в створ ворот. Он впервые в карьере исполнял 11-метровый удар. По информации источника, другие игроки сборной Германии отказались бить пенальти или колебались это делать.

Сборная Германии проиграла Парагваю (1:1, пен. 3:4) в&nbsp;1/16 финала ЧМ-2026 29&nbsp;июня.12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

К тому моменту, когда Та отправился к точке, в команде оставалось пять человек, которые могли вызваться вместо него. Это вратарь Мануэль Нойер, защитники Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и полузащитник Леон Горецка.

В 1/8 финала ЧМ-2026 парагвайцы сыграют с победителем матча Франция — Швеция.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джонатан Та
Леон Горецка
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Парагвая по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026

Новости
Статьи
Таблицы
Расписание ЧМ
История
Прогнозы
Популярное видео
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Материалы сюжета: Чемпионат мира по футболу 2026: плей-офф ЧМ в США, Канаде и Мексике
В США на матчах 1/16 финала ЧМ ожидается повышение температуры воздуха до 44 градусов
В Нидерландах отреагировали на вылет сборной с ЧМ-2026: «Марокко просто было лучше»
40-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии
Бразильцы лучше всех переворачивают игру во втором тайме. Топ-цифры камбэка с Японией
Газзаев: «Норвегии нельзя недооценивать Кот-д'Ивуар. Не исключено, что в этом матче будут сюрпризы»
«Хон Мен Бо, убирайся». Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Газзаев: «Норвегии нельзя недооценивать Кот-д'Ивуар. Не исключено, что в этом матче будут сюрпризы»

40-летний Нойер завершил карьеру в сборной Германии

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости