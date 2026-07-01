Черчесов: «Желаю Роналду пройти по сетке и встретиться с Месси в финале»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в авторской колонке для «СЭ» оценил выступление сборной Португалии на чемпионате мира-2026.

«Слежу за матчами Португалии, пока она раскачивается — с Колумбией была очень непростая игра. Где есть возможность, Роналду забивает, а рядом с ним играют партнеры высокого уровня. Кто-то и Криштиану критикует... Вы понимаете, что он в 41 год играет на чемпионате мира, причем на топ-уровне. И это надо уважать! Желаю Роналду пройти дальше по сетке и в финале встретиться с Месси», — сказал Черчесов «СЭ».

На групповой стадии ЧМ-2026 Португалия (5 очков после 3 матчей) стала второй в группе K. В 1/16 финала сборная Португалии встретится с Хорватией.