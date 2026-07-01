Тренер сборной Мексики Агирре после матча с Эквадором: «У нас были великие победы, но ни одна не сравнится с этой»

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре рассказал, насколько важна для него победа в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

В среду мексиканцы обыграли сборную Эквадора со счетом 2:0. Матч прошел на стадионе «Ацтека» в Мехико. Национальная команда Мексики впервые с 1986 года прошла первый раунд плей-офф.

«Около 40 лет прошло с тех пор, как я в последний раз видел «Ацтеку» такой. У нас были великие победы, но ни одна не сравнится с этой — потому что мы играли дома, при своих болельщиках, которые оставили сердца на трибунах. Эта победа значит для меня очень много. Я был одним из тех игроков, которые не смогли дойти до пятого матча [четвертьфинала ЧМ]. Это очень больно. Ты выходишь из группы, играешь хорошо, но одна критическая ошибка выбрасывает тебя с турнира. Сегодня связь с болельщиками дала нам крылья. Это грандиозный стадион и великий вечер для мексиканцев», — приводит ESPN слова Агирре.

В 1/8 финала чемпионата мира-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго.