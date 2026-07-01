Сборные Англии и ДР Конго сыграют в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 в среду, 1 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» публикует прогноз на игру.

Коэффициенты на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Англия — ДР Конго

Аналитики считают явными фаворитами матча англичан. Победа Англии оценивается в 1.28 (примерно 74% вероятности). Котировка на успех ДР Конго — 12.50 (8%), ничья идет за 5.40 (18%).

Прогноз экспертов на матч 1/16 финала ЧМ-2026 Англия — ДР Конго

Роман Павлюченко, российский футболист

«Англия — есть Англия. По мастерству, подбору футболистов и уровню исполнителей она, конечно, выше. Конго, скорее всего, будет играть вторым номером. Такие матчи англичане умеют играть на результат, а класс футболистов у них все-таки намного выше. Конго может побороться, но фавориты здесь англичане, и они должны проходить дальше. Англия должна здесь победить с разницей минимум в два мяча», — цитирует Павлюченко «Ставка ТВ».