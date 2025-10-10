Далич: «Когда начинал свой путь в сборной Хорватии, даже не задумывался, что доберусь до отметки в 100 матчей»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал ничью с Чехией (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Еще вчера я говорил, что эта игра не будет похожа на предыдущую [в которой Хорватия победила Чехия 5:1]. Ведь чтобы обойти нас, чехам были нужны три очка. Мы бились весь матч, и ничьей для нас достаточно. Мы справились как смогли», — цитирует официальный сайт УЕФА Далича.

Также он отметил, что гордится своей работой с командой, которая под его руководством провела 100-й матч.

«Это очень многое для меня значит, я очень счастлив и хочу поблагодарить нашу федерацию за то, что следующий матч мы проведем в моем родном городе Вараждин. Надеюсь, возьмем три очка против Гибралтара и сделаем большой шаг в сторону ЧМ-2026. Когда начинал здесь свой путь, даже не задумывался, что доберусь до такой отметки. Но так уж сложилось, и я очень горжусь нашей командой. За последние восемь лет мы проделали невероятную работу. Три комплекта медалей, выход на два чемпионата мира», — добавил Далич.