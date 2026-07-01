Беккасесе покинул пост главного тренера сборной Эквадора после вылета команды с ЧМ-2026

Себастьян Беккасесе объявил об уходе с поста главного тренера сборной Эквадора. 45-летний аргентинский специалист покинул национальную команду по истечении срока действия контракта.

В среду, 1 июля, Эквадор уступил Мексике (0:2) в 1/16 финала чемпионата мира-2026. В групповом турнире эквадорцы потерпели поражение от Кот-д`Ивуара (0:1), сыграли вничью с Кюрасао (0:0) и победили Германию (2:1).

«Таков футбол, таковы результаты. Сегодня мне придется попрощаться с прекрасной семьей. Но я делаю это с большой благодарностью и внутренним спокойствием, что мы отдали все», — цитирует Беккасесе DSports.

Беккасесе возглавлял сборную Эквадора с августа 2024 года. Ранее он работал в ряде клубов, включая «Эльче», «Расинг» и «Индепендьенте», тренировал молодежную сборную Аргентины и был ассистентом в сборной Чили.