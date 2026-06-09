Погребняк назвал фаворитов чемпионата мира: «Хочу, чтобы Роналду взял кубок»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем чемпионате мира-2026.

«Чемпионат мира — это круто. Единственный минус — это разница во времени, какие-то большие матчи посмотреть не получится. Ехать туда не планирую. Фаворитами вижу Францию и Португалию. Хочу, чтобы Роналду взял кубок чемпионата мира», — сказал Погребняк «СЭ».

Португалия на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сыграет с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией. Турнир стартует 11 июня.

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