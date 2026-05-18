Сборная Кюрасао объявила состав на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат объявил состав команды на ЧМ-2026.

В окончательную заявку вошли 26 футболистов.

По итогам жеребьевки групповой стадии турнира сборная Кюрасао попала в группу E вместе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Состав сборной Кюрасао на ЧМ-2026:

Вратари: Тайрик Бодак («Телстар», Нидерланды), Тревор Дорнбюс («Венло», Нидерланды), Элой Роом («Майами», США).

Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор», Турция), Джошуа Бренет («Кайсериспор», Турция), Рошон ван Эджима («Валвейк», Нидерланды), Шерел Флоранус («Зволле», Нидерланды), Деверон Фонвилль («НЕК Неймеген», Нидерланды), Юрьен Гаари («Абха», Саудовская Аравия), Армандо Обиспо (ПСВ, Нидерланды), Шуранди Самбо («Спарта Роттердам», Нидерланды).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Ливано Комененсия («Цюрих», Швейцария), Кевин Фелида («Ден Босх», Нидерланды), Арьяни Марта («Ротерхем», Англия), Тайриз Нослин («Телстар», Нидерланды), Годфрид Румерату («Валвейк», Нидерланды).

Нападающие: Джереми Антонисс («Кифисия», Греция), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед», Англия), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа, Израиль), Сонтже Хансен («Мидслбро», Англия), Джерване Кастанер («Теренггану», Малайзия), Брэндли Кувас («Волендам», Нидерланды), Юрген Локадия («Майами», США), Джерл Маргарита («Беверен», Бельгия).

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 11 июля. Сборная Кюрасао проведет первый матч на турнире 14 июня против Германии.