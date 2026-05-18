Сегодня, 19:14

Сборная Кюрасао объявила состав на ЧМ-2026

Фото Getty Images

Главный тренер сборной Кюрасао Дик Адвокат объявил состав команды на ЧМ-2026.

В окончательную заявку вошли 26 футболистов.

По итогам жеребьевки групповой стадии турнира сборная Кюрасао попала в группу E вместе с Германией, Кот-д'Ивуаром и Эквадором.

Состав сборной Кюрасао на ЧМ-2026:

Вратари: Тайрик Бодак («Телстар», Нидерланды), Тревор Дорнбюс («Венло», Нидерланды), Элой Роом («Майами», США).

Защитники: Рихедли Базур («Коньяспор», Турция), Джошуа Бренет («Кайсериспор», Турция), Рошон ван Эджима («Валвейк», Нидерланды), Шерел Флоранус («Зволле», Нидерланды), Деверон Фонвилль («НЕК Неймеген», Нидерланды), Юрьен Гаари («Абха», Саудовская Аравия), Армандо Обиспо (ПСВ, Нидерланды), Шуранди Самбо («Спарта Роттердам», Нидерланды).

Полузащитники: Жуниньо Бакуна («Волендам», Нидерланды), Леандро Бакуна («Игдир», Турция), Ливано Комененсия («Цюрих», Швейцария), Кевин Фелида («Ден Босх», Нидерланды), Арьяни Марта («Ротерхем», Англия), Тайриз Нослин («Телстар», Нидерланды), Годфрид Румерату («Валвейк», Нидерланды).

Нападающие: Джереми Антонисс («Кифисия», Греция), Тахит Чонг («Шеффилд Юнайтед», Англия), Кенджи Горре («Маккаби» Хайфа, Израиль), Сонтже Хансен («Мидслбро», Англия), Джерване Кастанер («Теренггану», Малайзия), Брэндли Кувас («Волендам», Нидерланды), Юрген Локадия («Майами», США), Джерл Маргарита («Беверен», Бельгия).

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 11 июля. Сборная Кюрасао проведет первый матч на турнире 14 июня против Германии.

РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» повел в финале. Что будет с «Ладой»?
Американец Скотт Гордон — новый тренер «Трактора»
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Гурьянов отказался от 200 миллионов. Изменения в «Тракторе»
«Колорадо» — «Миннесота»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
КХЛ проиграла ИИХФ юридический спор
