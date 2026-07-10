Испания и Бельгия сыграют в 1/4 финала ЧМ по футболу 10 июля

Сборные Испании и Бельгии встретятся в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2026 в пятницу, 10 июля. Встреча пройдет на стадионе «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (США). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Матч Испания — Бельгия можно посмотреть бесплатно в приложении WINLINE.

Чемпионат мира. 1/4 финала.

10 июля, 22:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)

Испания в 1/16 финала обыграла Австрию — 3:0, а в 1/8 финала прошла Португалию — 1:0. Бельгия на стадии 1/16 финала победила Сенегал — 3:2, а затем разгромила США — 4:1.

Победитель матча Испания — Бельгия в 1/2 финала сыграет со сборной Франции.

Все матчи чемпионата мира по футболу — 2026 смотрите бесплатно в приложении WINLINE.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За основными событиями и результатом игры можно следить в матч-центре на нашем сайте.

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