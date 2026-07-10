Дешам не согласен с мнением, что Мбаппе является диктатором в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам встал на защиту капитана национальной команды Килиана Мбаппе, подвергающегося критике в соцсетях.

В матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 против сборной Марокко (2:0) 27-летний нападающий отметился голом и результативной передачей. На 28-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти.

«Многие люди считают, что Килиан — это некий диктатор, который думает только о себе, но как капитан он является примером. Он демонстрирует это тем, что делает на поле, помимо всех голов, которые он забивает», — приводит RMC Sport слова Дешама.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил 8 голов в 6 матчах и делит первую строчку в списке лучших бомбардиров турнира с аргентинцем Лионелем Месси. В полуфинале чемпионата мира Франция сыграет с победителем матча Испания — Бельгия.