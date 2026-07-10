Салах пообещал болельщикам «новое начало» для египетского футбола после вылета с ЧМ-2026

Капитан сборной Египта Мохамед Салах обратился к болельщикам после вылета с чемпионата мира-2026.

В 1/8 финала турнира египтяне уступили аргентинцам со счетом 2:3.

«Я знаю, что вы все еще расстроены, но обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы это стало новым началом для египетского футбола на международной арене. Одного выхода на чемпионат мира будет недостаточно. Эта команда заслуживает вашего доверия», — написал Салах в своих соцсетях.

Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. 34-летний Салах отметился 1 голом и 2 результативными передачами в 5 матчах за сборную Египта на турнире.