Реднапп о дисквалификации Куансы: «Может, убедим премьер-министра позвонить в ФИФА? Если Трамп может, почему нет?»

Бывший тренер «Вест Хэма», «Портсмута» и «Тоттенхэма» Гарри Реднапп прокомментировал ситуацию с дисквалификацией защитника сборной Англии Джарелла Куансы.

23-летний футболист получил красную карточку в матче с Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира. Он дисквалифицирован на две игры ЧМ.

«Может быть, мы сможем убедить нашего премьер-министра позвонить в ФИФА и добиться отмены решения. Если Дональд Трамп может это сделать, то почему мы не можем? Это скандал, не правда ли? Очень обидно слышать эту новость. Большой удар для Джарелла»», — приводит слова Реднаппа Sports Yahoo.

Куанса пропустит игру Англии с Норвегией в четвертьфинале и потенциальный матч полуфинала чемпионата мира.

Англия сыграет против Норвегии в воскресенье, 12 июля. Начало — в 00.00 по московскому времени. Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем матча между Аргентиной и Швейцарией.