Непомнящий считает, что игра сборной Испании зависит от Ямаля: «Как только он выключается, все тормозится»

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией.

«В обеих командах есть звезды первой величины. Кажется, обе сборные нашли себя в игре и обрели силу по ходу турнира. Бельгийцы готовы и психологически, и функционально. Испанцы же очень невнятно начали чемпионат, они зависимы от игры одного из лидеров. Как только выключается Ямаль, все тормозится. Думаю, с Бельгией они не справятся», — сказал Непомнящий «СЭ».

Сборные Испании и Бельгии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 10 июля. Игра пройдет на арене «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)