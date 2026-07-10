Булыкин считает, что в матче 1/4 финала ЧМ-2026 между Испанией и Бельгией будет серия пенальти

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией.

«В этом матче точно будут голы. У испанцев топовая команда, но они слишком долго держат мяч. Бельгийцы хороши в контратаках. Лукаку вообще монстр, мой одноклубник. Думаю, матч даже перейдет в дополнительное время. Возможно, будет серия пенальти», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные Испании и Бельгии встретятся в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в пятницу, 10 июля. Игра пройдет на арене «Соу-Фай» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

(Давид Петросян)