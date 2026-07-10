Дебаст не сыграет с Испанией в 1/4 финала ЧМ-2026 из-за разногласий бельгийской федерации с клубом

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) сообщила, что защитник Зено Дебаст не примет участия в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 с Испанией.

Как отмечается в заявлении организации, клуб 22-летнего футболиста «Спортинг» уведомил защитника, что не считает его готовым к играм по состоянию здоровья. Однако эта оценка отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых органов ФИФА. Сейчас Дебаст тренируется индивидуально под наблюдением отдела физической подготовки RBFA.

Футболист не сыграл ни в одном матче ЧМ-2026 из-за травмы ноги. Он вошел в заявку на 1/8 финала против США (4:1), но на поле так и не вышел.

Четвертьфинальный матч между Бельгией и Испанией пройдет в пятницу, 10 июля, в 22.00 по московскому времени.