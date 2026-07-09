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Франция обыграла Марокко благодаря голам Мбаппе и Дембеле. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026
Матч завершился со счетом 2:0. Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Мбаппе также не реализовал пенальти.
Французы ждут победителя матча Испания — Бельгия.
90+3-я минута. Даже центральный защитник Салиба побежал в атаку, но успел быстро вернуться после потери мяча.
89-я минута. Мбаппе сидит со льдом на правой стопе. Дискомфорт определенно есть, но травмой это не назовешь. Спокойно уходил на замену Килиан.
88-я минута. Барколя спокойной пробежал по флангу, вошел в штрафную и пробил — Буну перевел на угловой.
85-я минута. Эль-Айнауи подставил голову после подачи с углового, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
83-я минута. Хакими откатил Унахи, который пробил в ближний угол. Меньян впервые вмешался в игру.
82-я минута. Хакими подал на ближнюю штангу со стандарта — защита сборной Франции сработала хорошо. Вторым темпом Ашраф заработал еще один штрафной.
74-я минута. Двойная замена у сборной Марокко. Салах-Эддин и Диас уступили место Яссину и Эль-Уахди.
72-я минута. Французы отдали мяч марокканцам. Упамекано едва не помог сопернику, опасно срезав мяч по своим воротам.
67-я минута. Судья Тельо отправляет команды на прохладительную паузу. Франция сделала результат за 6 минут.
Дембеле удвоил преимущество сборной Франции
66-я минута. ГОООЛ! Усман Дембеле без опеки вбежал в штрафную и пробил в угол — 2:0. Очень легкий гол для сборной Франции.
62-я минута. Двойная замена у Марокко — Буадди и Эль-Ханнус уступили место на поле Амрабату и Рахими.
Мбаппе открыл счет в матче
60-я минута. ГОООЛ! Мбаппе получил мяч и сразу пальнул в дальний угол — 1:0. Красивейший удар получился у капитана французской сборной.
56-я минута. Олисе ловко ушел от двоих опекунов и выдал мяч Мбаппе, который мог забивать, но не попал по воротам.
55-я минута. Дуэ наконец-то избавился от опеки Хакими и пробил в ближний угол. Буну не с первого раза, но забрал мяч.
54-я минута. Дембеле совсем потерялся. Обладатель «Золотого мяча» не создает остроту на правом фланге.
51-я минута. Марокканцы стали активнее бежать в атаку во втором тайме. Вероятно, внес коррективы Уахби в перерыве.
48-я минута. Диас хорошо открылся в штрафной сборной Франции, но выполнил плохую передачу. До удара дело не дошло у марокканцев.
45+5-я минута. Хакими очень плохо пробил, пытаясь закрутить в угол. Первый удар у Марокко.
45+2-я минута. Перекладина спасла Марокко! Динь решился на удар издали и удивил Буну, для которого это было неожиданно.
43-я минута. Сказывается отсутствие мощного Сайбари у сборной Марокко. Убежать в контратаку совсем некому.
42-я минута. Унахи сфолил на Рабьо, и сделал это аккуратно, дабы избежать желтой карточки.
40-я минута. Совсем без атаки играет Марокко. По такой игре, французы рано или поздно свой гол забьют.
35-я минута. Дуэ вышел один на один и не смог переиграть Буну. Голевой шанс не реализовали французы.
34-я минута. Видно желание марокканцев играть через пас и контролировать мяч, но французы попросту не дают продышаться.
Мбаппе не реализовал пенальти
28-я минута. Буну в прыжке забрал мяч. Надо сказать, что почти 2 минуты не давали Мбаппе пробить.
26-я минута. Повтор показал, что атака Франции началась с потери мяча от Хакими, а Мбаппе упал после подката Мазрауи.
23-я минута. Тальби убежал от Упамекано, но его не поддержали соотечественники. Один остался в нападении марокканец.
22-я минута. Дешам еще не садился в кресло. Все время подсказывает игрокам. Его коллега Уахди молча наблюдает за игрой.
20-я минута. Сбавили темп французы. Меньше вариантов в атаке стало после того, как марокканцы опустились всей командой в оборону.
18-я минута. Дембеле после навеса Дуэ пробил в дальний угол головой. Чуть точности не хватило удару.
14-я минута. Французы высоко прессингуют соперника. Буну это не мешает вводить мяч в игру через пас защитникам.
12-я минута. Коне не просто догнал Диаса, убегавшего к воротам Меньяна, но и мяч забрал.
11-я минута. Эль-Ханнус получил по ногам на половине поля французов, но судья оставил без внимания этот эпизод.
9-я минута. Дуэ не по правилам остановил прорыв Диаса, но контратакой там, как говорится, и не пахло. Поэтому без желтой карточки для француза.
7-я минута. Активно начали игру французы. Марокканцы пока не могут даже покинуть свою половину поля.
5-я минута. Упамекано мог забивать после навеса, но слишком слабо пробил защитник сборной Франции. Буну отразил удар в упор.
4-я минута. Мбаппе нанес первый удар в матче — хорошо приложился в угол издали. Буну перевел на угловой.
3-я минута. Браим Диас обыграл между ног сначала Диня, а затем Рабьо. Публика оценила финты марокканца.
2-я минута. Эль-Ханнус жестко встретил Коне в центре поля. Марокканец, кажется, получил больший урон от стыка.
Стартовый состав сборной Марокко
Буну, Хакими, Диоп, Салах-Эддин, Мазрауи, Тальби, Унаи, Буадди, Эль-Ханнус, Эль-Айнауи, Диас.
Запасные: Мохамеди, Таньяути, Саадан, Оуади, Риад, Белламари, Халхал, Амрабат, Сайбари, Эль Мурабет, Яссин, Рахими, Сбаи, Эль-Кааби, Амаймуни-Эшгуяб.
Стартовый состав сборной Франции
Меньян, Кунде, Салиба, Упамекано, Динь, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе.
Запасные: Самба, Риссер, Гюсто, Конате, Т. Эрнандес, Л. Эрнандес, Лакруа, Тчуамени, Канте, Заир-Эмери, Шерки, Аклиуш, Тюрам, Барколя, Матета.
Дешам: «Мбаппе очень сильный ментально и физически»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе после его конфликта с парагвайским сенатором Селестой Амарильей.
«Килиан в порядке. Что бы ни случилось, я не хочу оглядываться назад и снова думать об этом. Он очень сильный ментально и физически парень. Он просто сосредоточен на завтрашней игре», — сказал тренер на пресс-конференции.
Нападающий сборной Марокко Сайбари пропустит матч со сборной Франции на ЧМ-2026
Форвард сборной Марокко Исмаэль Сайбари не сыграет в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 со сборной Франции, сообщил главный тренер национальной команды Мохамед Уахби.
25-летний нападающий был заменен из-за дискомфорта на 22-й минуте матча 1/8 финала против сборной Канады. В последние несколько дней он проходил медицинские обследования и сдавал анализы, чтобы определить степень повреждения мышцы бедра.
«Все игроки доступны, кроме Сайбари, для которого матч наступил слишком рано. Хотя, надеюсь, он выбыл не до конца турнира. Все игроки доступны, хотя мы, конечно, выберем только тех, кто готов на 100 процентов», — сказал Уахби на пресс-конференции.
Непомнящий назвал Францию фаворитом в матче 1/4 финала ЧМ-2026 против Марокко: «Ей по зубам любой соперник»
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко.
«Будет непростая встреча для французов. Марокко — команда с амбициями, на прошлом чемпионате мира доходила до полуфинала. Но если она проиграет, ничего запредельного не случится. Пока лидеры Франции в блестящем состоянии, им по зубам любой соперник. Они играют все матчи с позиции силы в отличие от той же Аргентины, которая включается только в концовке матча», — сказал Непомнящий «СЭ».
Дешам: «Надеюсь, аргентинский арбитр отработает так же хорошо, как Летексье в матче Аргентины»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не испытывает опасений из-за назначения аргентинской бригады арбитров на матч против Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.
Ранее стало известно, что ФИФА назначила на игру пять аргентинских судей. Главным арбитром будет Факундо Тельо. До этого французский судья Франсуа Летексье подвергся критике за работу на матче Аргентины с Египтом (3:2) в 1/8 финала турнира.
«Нет, у меня нет никаких опасений по поводу возможного влияния. Вы можете задаваться такими вопросами, но я исхожу из того, что назначения судей уже сделаны и мы ничего не можем с этим поделать. Я доверяю арбитрам. Надеюсь, что господин Тельо и его помощники завтра отработают так же хорошо, как господин Летексье и его бригада в другом матче [Аргентина — Египет]. Конечно, всегда бывают решения, которые вызывают споры. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. Но для меня соперник — это Марокко. Я не собираюсь считать арбитра своим противником. Наоборот, он здесь для того, чтобы максимально справедливо применять правила игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.
Булыкин считает, что Франция обыграет Марокко в основное время в 1/4 финала ЧМ-2026
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко.
«Это будет довольно интересный матч. При любом раскладе французы являются фаворитами. Они должны решить вопрос с выходом в полуфинал. Думаю, это произойдет в основное время», — сказал Булыкин «СЭ».
Нигматуллин — о четвертьфинале ЧМ-2026: «Франция разгромит Марокко»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в своей колонке для «СЭ» дал прогноз на матч четвертьфинала ЧМ-2026.
«Франция — Марокко. 3:0. Мне нравится, как играют марокканцы. Страстно, с душой, не отсиживаясь в обороне. Но соперник во главе с Диктатором им точно не по зубам», — написал Нигматуллин для «СЭ».
Дешам: «У Марокко не такой профиль, как у Парагвая»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о сборной Марокко.
«Профиль Марокко — не такой, как у Парагвая. Мы встречались с ними четыре года назад в полуфинале. Они играли в финале Кубка Африки. У них сильные индивидуальности. Они здесь не играть — они здесь побеждать. Мы должны быть готовы, выложиться и показать все против этой отличной команды», — сказал Дешам на пресс-конференции.
Журналисты устроили потасовку во время пресс-конференции Диаса из сборной Марокко
Пресс-конференция с участием нападающего сборной Марокко Браима Диаса перед 1/4 финала чемпионата мира-2026 была прервана из-за потасовки двух журналистов, сообщает RMC Sport.
Как отмечает источник, представители СМИ начали словесную перепалку, когда футболист отвечал на вопрос. Один журналист обвинил другого в нанесении телесных повреждений. Однако конфликт удалось урегулировать, и пресс-конференция продолжилась.
Уахби: «Нужно играть на 2000 процентов, с ножом в зубах»
Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби рассказал, с каким настроем его команда должна сыграть в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2026 против сборной Франции.
«Нужно провести матч на 2000 процентов, не говоря себе, что то, чего мы добились до сих пор, уже неплохо. И по-настоящему сыграть этот матч с ножом в зубах, если потребуется. Итоги будем подводить после, но я никогда не удовлетворюсь чем-то, если могу получить больше. Сделаем все ради победы. Мы должны играть так, будто прижаты спиной к стене», — приводит Le Parisien слова Уахби.
Марокканские фанаты устроили шумный перформанс у отеля сборной Франции перед 1/4 финала ЧМ-2026
Накануне четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 между Францией и Марокко сотни марокканских фанатов собрались у отеля французской сборной в Бостоне, устроив шумную акцию с фейерверками, барабанами и автомобильными гудками, сообщает RMC Sport.
Как отмечает источник, сначала фейерверки запускали на соседних улицах — Бойлстон-стрит и Стюарт-стрит, затем толпа постепенно подошла вплотную к отелю. Болельщики били в барабаны, пели и сигналили. Шум было слышно и в соседних зданиях.
Часть фанатов добралась до самого входа в отель и принялась скандировать в надежде увидеть футболистов. К ним вышел офицер безопасности французской делегации Мохамед Санхаджи и попросил болельщиков разойтись. Диалог прошел в расслабленной обстановке, и постепенно площадь опустела.
Дешам: «Франция эффективна, но могла бы действовать лучше в этом компоненте»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира-2026 против сборной Марокко заявил, что его команде нужно прибавить в реализации моментов.
«Мы должны быть эффективны в атаке. В каждой линии у обеих команд есть сильные активы. Мы эффективны, но могли бы действовать лучше в этом компоненте. Иногда у тебя шесть моментов — и два гола, а иногда два момента — и два гола. Важнее быть эффективным», — приводит Reuters слова Дешама.
ФИФА не отменила желтую карточку Олисе в матче с Парагваем
ФИФА отклонила апелляцию сборной Франции об отмене желтой карточки вингера Майкла Олисе, которую он получил в игре с Парагваем (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.
Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
— По желтой карточке ничего не изменилось. Сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА, — приводит слова Дешама RMC Sport.
24-летний футболист может пропустить потенциальный матч в полуфинале ЧМ-2026, если получит еще одно предупреждение в игре с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира.
Франция — Марокко: статистика личных встреч
Сборные провели друг с другом 6 матчей. Франция одержала 4 победы, Марокко выиграло 1 раз, еще 1 игра завершилась вничью. При этом единственная победа марокканцев была зафиксирована по пенальти после ничьей 2:2 на турнире короля Хасана II в 1998 году.
Предыдущая встреча состоялась 14 декабря 2022 года в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Франция победила Марокко со счетом 2:0. Голы забили Тео Эрнандес и Рандаль Коло Муани.
Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.
Также в истории чемпионатов мира Франция добивалась более серьезных результатов. Французы становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах. Лучший результат сборной Марокко на ЧМ — четвертое место на турнире 2022 года, где команда стала первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала.
Франция — Марокко: результаты на чемпионатах мира
Франция дважды становилась чемпионом мира — в 1998 и 2018 годах. Еще два раза сборная завоевывала серебро — в 2006-м и 2022-м. На счету Франции также две бронзы — в 1958-м и 1986-м.
Лучшим результатом сборной Марокко на ЧМ было четвертое место в 2022 году. На ЧМ-1986 сборная дошла до 1/8 финала.
Франция — Марокко: путь на ЧМ-2026
Сборная Франции заняла первое место в группе I, набрав 9 очков. Команда Дидье Дешама опередила Норвегию (6), Сенегал (3) и Ирак (0). В 1/16 финала французы победили Швецию (3:0), в 1/8 финала — Парагвай (1:0).
Сборная Марокко набрала 7 очков и заняла второе место в группе C. Команда Мохамеда Уахби уступила Бразилии (7) и опередила Шотландию (3) и Гаити (0). В 1/16 финала марокканцы победили Нидерланды (1:1, пен 3:2), в 1/8 финала — Канаду (3:0).
Победитель матча Франция — Марокко в полуфинале сыграет с победителем пары Испания — Бельгия.
Где смотреть трансляцию матча Франция — Марокко
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Где и во сколько сыграют Франция — Марокко
Встреча пройдет на стадионе «Джиллет» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Начало игры — в 23.00 мск.
В четверг, 9 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года — Франция сыграет с Марокко.
Встреча пройдет на стадионе «Джиллет» в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Арена вмещает около 65 тысяч человек. Здесь уже состоялись матчи Гаити — Шотландия (0:1), Ирак — Норвегия (1:4), Шотландия — Марокко (0:1), Англия — Гана (0:0), Норвегия — Франция (1:4), Германия — Парагвай (1:1, пен. 3:4).
Главным судьей матча Франция — Марокко назначен аргентинец Факундо Тельо, который на ЧМ-2026 уже работал на играх Канада — Босния и Герцеговина (1:1) и ЮАР — Южная Корея (1:0).
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЧМ-2026 Франция — Марокко. Присоединяйтесь!