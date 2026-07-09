Франция обыграла Марокко благодаря голам Мбаппе и Дембеле. Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ

Дешам: «Надеюсь, аргентинский арбитр отработает так же хорошо, как Летексье в матче Аргентины»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не испытывает опасений из-за назначения аргентинской бригады арбитров на матч против Марокко в четвертьфинале ЧМ-2026.

Ранее стало известно, что ФИФА назначила на игру пять аргентинских судей. Главным арбитром будет Факундо Тельо. До этого французский судья Франсуа Летексье подвергся критике за работу на матче Аргентины с Египтом (3:2) в 1/8 финала турнира.

«Нет, у меня нет никаких опасений по поводу возможного влияния. Вы можете задаваться такими вопросами, но я исхожу из того, что назначения судей уже сделаны и мы ничего не можем с этим поделать. Я доверяю арбитрам. Надеюсь, что господин Тельо и его помощники завтра отработают так же хорошо, как господин Летексье и его бригада в другом матче [Аргентина — Египет]. Конечно, всегда бывают решения, которые вызывают споры. Все зависит от того, с какой стороны на них смотреть. Но для меня соперник — это Марокко. Я не собираюсь считать арбитра своим противником. Наоборот, он здесь для того, чтобы максимально справедливо применять правила игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.