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Подколзин — о ЧМ по футболу: «У Месси хорошая сборная, он творит чудеса»

Федор Носов
Михаил Зислис
Обозреватель

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от просмотра чемпионата мира по футболу.

— Следите за чемпионатом мира?

— Да, конечно. Слежу и смотрю матчи. Конечно, за ночными физически сложно следить, но вечерние игры смотрю.

— За кого болеете?

— Сейчас болел за Египет. Египтяне практически выиграли (улыбается).

— В противостоянии Месси и Роналду вы выбираете Криштиану?

— Конечно.

— Как оцените его выступление?

— Тут дело одного турнира. Это большой спорт, и не мне тут судить. Человек побил все рекорды, и не могу ничего плохого про него сказать. А у Месси хорошая сборная, она посильнее Португалии. Но он творит чудеса.

— Кто выиграет турнир?

— Думаю, что Франция, но я жду какую-то сенсацию.

Василий Подколзин.«Беда и счастье «Эдмонтона» в том, что он строится вокруг лидеров». Подколзин — об игре с Макдэвидом и Ко
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Василий Подколзин
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
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