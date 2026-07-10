Подколзин — о ЧМ по футболу: «У Месси хорошая сборная, он творит чудеса»
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от просмотра чемпионата мира по футболу.
— Следите за чемпионатом мира?
— Да, конечно. Слежу и смотрю матчи. Конечно, за ночными физически сложно следить, но вечерние игры смотрю.
— За кого болеете?
— Сейчас болел за Египет. Египтяне практически выиграли (улыбается).
— В противостоянии Месси и Роналду вы выбираете Криштиану?
— Конечно.
— Как оцените его выступление?
— Тут дело одного турнира. Это большой спорт, и не мне тут судить. Человек побил все рекорды, и не могу ничего плохого про него сказать. А у Месси хорошая сборная, она посильнее Португалии. Но он творит чудеса.
— Кто выиграет турнир?
— Думаю, что Франция, но я жду какую-то сенсацию.
Новости