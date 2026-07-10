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Сегодня, 12:16

Le Parisien: сенат Парагвая принял резолюцию после расистских высказываний в адрес Мбаппе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сенат Парагвая большинством голосов принял официальную резолюцию, осуждающую сенатора Селесте Амарилью за расистские высказывания в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

Решение было принято после почти пяти часов обсуждений в верхней палате парламента. В итоговой резолюции сенат выразил «абсолютное отвержение» любых форм расизма и дискриминации.

Ранее Амарилья в оскорбительной форме высказалась о Мбаппе после матча между сборными Франции и Парагвая (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026. Она упрекнула игроков сборной Парагвая за то, что никто не дал французскому форварду пощечину после игры. В ответ Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру.

Правительство Парагвая также осудило высказывания Амарильи. В заявлении Министерства иностранных дел страны отмечалось, что слова сенатора противоречат ценностям уважения человеческого достоинства и мирного сосуществования, а также подтверждалась приверженность Парагвая борьбе с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и любыми формами дискриминации.

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