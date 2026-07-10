Испания вырвала победу над Бельгией в четвертьфинале ЧМ: онлайн-трансляция

В пятницу, 10 июля, на чемпионате мира по футболу в 1/4 финала состоится матч между сборными Испании и Бельгии.

Игра пройдет в США на стадионе «SoFi Stadium» в Лос-Анджелесе. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Испания провела уже пять матчей на турнире и до сих пор не пропустила ни одного мяча. В группе испанцы уверенно заняли первое место, а в плей-офф прошли сначала Австрию (3:0), а затем Португалию (1:0). Бельгия тоже выиграла свою группу, но потом с трудом обыграла Сенегал в дополнительное время (3:2), а затем разгромила США (4:1).

Команды дважды в своей истории играли друг с другом на ЧМ — это было в 1986-м и в 1990-м годах. На ЧМ-1986 бельгийцы в серии пенальти выбили испанцев в четвертьфинале, а на ЧМ-1990 Испания победила в группе (2:1).

За предстоящей игрой «СЭ» будет подробно следить с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!