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Испания вырвала победу над Бельгией в четвертьфинале ЧМ: онлайн-трансляция
Игра плей-офф ЧМ-2026.
Матч окончен
90+7. Все, завершен матч, Испания выходит в полуфинал, где сыграет с Францией. Испанцы в целом были сильнее, но в некоторых моментах Бельгия ни в чем не уступала. Все решил гол Мерино в концовке.
90+6. Симон в прыжке поймал мяч перед носом у Лукаку, но потом на мгновение его выпустил и снова забрал. Тревожно было испанским болельщикам.
90+2. Лапорт грубо сыграл на своей половине поля — получил карточку и подарил сопернику штрафной.
90+1. Симон опять выскочил из ворот и едва не сделал подарок бельгийцам! Из пустых ворот почти вынес мяч защитник.
90-я минута. Добавлено 7 минут ко второму тайму. Бельгия пытается что-то придумать в атаке, но пока тщетно
89-я минута. Бельгийцы бросились отыгрываться. Есть еще время у них. Но испанцы не садятся в оборону.
Испания выходит вперед
87-я минута. ГООООЛ! Кубарси лупит издалека, голкипер отбил, а Мерино успел к отскоку и добил в девятку. Только минуту назад он вышел.
86-я минута. По замене еще. Салемакерс вместо Де Брейне у Бельгии и Мерино вместо Ольмо у Испании.
84-я минута. Симон выскочил далеко из ворот, Де Брейне издалека бил по пустым воротам, но не попал.
83-я минута. Заброс на Ямаля прошел, но он не смог укротить мяч и отпустил его от себя.
82-я минута. Очень грамотно обороняется сборная Бельгии, и почти ничего не получается у испанцев в завершающей стадии атаки.
80-я минута. Сразу Уильямс получил мяч на левом фланге и подал на дальнюю штангу, но мяч свалился с ноги и полетел не совсем в ту сторону.
78-я минута. Игра сместилась к воротам сборной Бельгии. Испанцы не хотят дополнительного времени.
76-я минута. Порро дотащил мяч до штрафной и покатил вдоль вратарской, но мяч застрял в ногах защитников.
75-я минута. Полетал мяч по штрафной бельгийцев, но удара по воротам так и не последовало.
74-я минута. Ольмо вложил мяч в ноги Оярсабалю, но он замешкался и не смог обработать и пробить.
72-я минута. Бельгия катает мяч, но без особого продвижени вперед. Испанцы пока находят силы на прессинг.
71-я минута. И все-таки уходит Куртуа, вынужденная замена. Ламменс выходит вместо него.
67-я минута. Куртуа сидит на газоне, держится то ли за бедро, то ли за пах. Врачи идут на поле.
66-я минута. Ольмо зашел в штрафную с правого края атаки, но в борьбе с Сейсом не смог отдать пас от лицевой.
62-я минута. Де Брейне завершал атаку ударом из пределов штрафной — Симон среагировал.
60-я минута. А у Бельгии сразу тройная замена. Лукаку, Витсель и Сейс вместо Троссара, Ванакена и Де Кейпера.
59-я минута. Ямаль срывает атаку, сбивая убегавшего в контратаку Доку. Но карточку ему арбитр не показал.
57-я минута. Ямаль закидывал мяч в штрафную, Куртуа в прыжке рукой выбивает мяч подальше.
56-я минута. Мяч держится у испанцев, но пока обострить в штрафную не очень получается.
55-я минута. Двойная замена у сборной Испании. Педри и Ферран Торрес вышли вместо Фабиана Руиса и Баэны.
53-я минута. Доку отдал на де Кейпера, который пробил в ближний угол — боковая сетка!
52-я минута. Ямаль подал угловой, Ольмо после скидки пробовал пробить, но вышло неудачно.
51-я минута. Кукурелья выкатил мяч под удар Ямалю, тот пробил в дальний угол, но мяч задел ногу защитника и улетел на угловой.
49-я минута. Ванакен перехватил мяч в центре поля и разогнал атаку правым флангом — дело кончилось угловым в итоге.
Второй тайм
46-я минута. Продолжается матч, бельгийцы разыграли с центра поля. А мы ждем еще голов.
Перерыв
45+5. Все, завершен первый тайм. Пока ничья 1:1, но испанцы выглядели заметно интереснее.
45+4. Ольмо и Ояарсабаль столкнулись друг с другом. Показалось, что все довольно серьезно, но вроде обошлось.
44-я минута. Испания перевела игру на чужую половину поля. Порро из-за штрафной закручивал в дальний верхний угол — неточно.
43-я минута. Кубарси получил карточку за то, что, упав, он рукой зацепил шорты соперника.
Бельгия сравнивает счет
41-я минута. ГООООЛ! Испания впервые пропустила на этом чемпионате! Де Кетеларе пробил головой из вратарской после подачи с фланга — Симон не выручил!
40-я минута. Ямаль подкручивает в правый ближний угол из-за штрафной, но попал в сетку с внешней стороны.
38-я минута. Никак не удается бельгийцам даже в перспективную контратаку сбегать. Игру ведет сборная Испании. Но преимущество пока минимальное.
37-я минута. Баэна прорвался к воротам по левому краю штрафной, пробил с острого угла и попал в штангу. Но перед этим чуть подыграл себе рукой.
36-я минута. Ольмо напоролся на арбитра, который не успел убежать с пути. Курьезный эпизод.
34-я минута. Снова дриблинг Ямаля, валят его около линии штрафной — и это уже опасный стандарт.
33-я минута. Ямаль накрутил двоих соперников у лицевой и отдал пас на Ольмо, но тому пробить не дали.
31-я минута. Испанцы продолжают наседать и снова комбинируют вокруг бельгийской штрафной.
Испания выходит вперед
30-я минута. ГООООЛ! Ямаль закинул на Порро, тот рванул вперед и от лицевой выдал пас на Ольмо, с ударом в касание которого Куртуа справился, а вот с добиванием Фабиана Руиса — уже нет.
28-я минута. Ямаль с правого фланга вырезал подачу внешней стороной стопы, но Баэна не успел замкнуть на ближней штанге.
26-я минута. Возобновился матч. Бельгийцы пытаются поконтролировать мяч, но тут же его теряют.
22-я минута. Ямаль падает почти в каждом единоборстве, но свисток арбитра снова молчит. Недоволен Ламин, вскидывает руки.
20-я минута. Оярсабаль отборолся и скинул мяч на Ямаля, тот пробил в дальний угол — мимо.
18-я минута. Ямаля снова уронили. И опять мог быть перспективный штрафной для сборной Испании, но оказалось, что Ламин сам поскользнулся.
17-я минута. Де Кейпер выиграл борьбу за мяч и пробил головой после подачи с фланга, но получилось мимо.
15-я минута. Ольмо изловчился и пробил с подхода к штрафной — Куртуа вступает в игру.
12-я минута. Баэна получил пас в штрафной и пробил, но снова в защитник мяч попадает.
11-я минута. Родри после розыгрыша штрафного пробил по воротам, но защитник подставился под мяч.
10-я минута. Троссар придержал за руку Ямаля — штрафной с левого фланга для испанцев.
9-я минута. Пытаются бельгийцы подержать мяч, но плотный прессинг включают испанцы на чужой половине поля.
7-я минута. Заброс на ход де Кетеларе не прошел — Симон на выходе был первым на мяче.
6-я минута. Ямаль с правого фланга отдавал в центр на Ольмо, но прочитали бельгийцы этот замысел и перехватили мяч.
4-я минута. Мяч держится у сборной Испании. Но пока без намеков на остроту у ворот Бельгии.
2-я минута. Испанцы атаковали левом флангом, Кукурелья пытался прорваться в штрафную, но защита Бельгии пока надежна.
Первый тайм
1-я минута. Начался матч! Испания сегодня в красно-синей форме, Бельгия — в белой.
Состав сборной Бельгии
Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кюйпер, Кастань, Нгой, Ванакен, Раскин, Де Брейне, Троссар, Доку, Де Кетеларе.
Запасные: Ламменс, Пендерс, Теат, Менье, Де Винтер, Сейс, Витсель, Морейра, Тилеманс, Салемакерс, Лукаку, Лукебакио, Фернандес-Пардо.
Состав сборной Испании
Испания: Симон, Кукурелья, Лапорт, Кубарси, Порро, Родри, Руис, Ольмо, Баэна, Оярсабаль, Ямаль.
Запасные: Райя, Ж. Гарсия, Пубиль, Гримальдо, Э. Гарсия, Льоренте, Мерино, Гави, Субименди, Педри, Торрес, Пино, Уильямс, Муньос, Иглесиас.
Бельгия чаще Испании выходила в полуфинал ЧМ
Испания выходила в полуфинал чемпионата мира 1 раз — в 2010 году, когда в итоге стала чемпионом турнира.
Бельгия доходила до полуфинала 2 раза: в 1986 году (заняла 4-е место) и в 2018 году (стала бронзовым призёром).
Непонящий отметил роль Ямаля в игре сборной Испании
Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией.
«В обеих командах есть звезды первой величины. Кажется, обе сборные нашли себя в игре и обрели силу по ходу турнира. Бельгийцы готовы и психологически, и функционально. Испанцы же очень невнятно начали чемпионат, они зависимы от игры одного из лидеров. Как только выключается Ямаль, все тормозится. Думаю, с Бельгией они не справятся», — сказал Непомнящий «СЭ».
Булыкин допускает серию пенальти в матче Испания — Бельгия
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 между Испанией и Бельгией.
«В этом матче точно будут голы. У испанцев топовая команда, но они слишком долго держат мяч. Бельгийцы хороши в контратаках. Лукаку вообще монстр, мой одноклубник. Думаю, матч даже перейдет в дополнительное время. Возможно, будет серия пенальти», — сказал Булыкин «СЭ».
Лукаку оценил шансы сборной Бельгии в четвертьфинале против Испании
Нападающий Ромелу Лукаку заявил, что сборная Бельгии отлично подготовлена к четвертьфиналу чемпионата мира-2026 против сборной Испании.
«Испания — очень крепкая команда, играющая по одной и той же формуле с 2018 года. Они очень сбалансированы: сильны физически и имеют очень умных игроков. Поэтому мы должны провести идеальный матч. Мы отлично подготовлены, и у нас есть козыри, чтобы им противостоять. Мы в хорошей физической и ментальной форме, чтобы принять этот вызов», — приводит Mundo Deportivo слова Лукаку.
Руди Гарсия верит, что его команда даст бой Испании
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия оценил шансы команды на выход в полуфинал чемпионата мира-2026.
«Это четвертьфинал, и Испания — один из фаворитов турнира. Мы знаем, какими индивидуальными качествами они обладают и насколько сильны как команда. Но мы не собираемся только обороняться — если будем просто защищаться, нас выбьют. Мы умеем забивать и доказывали это. У нас есть свой талант. Многие считают нас уже вылетевшими, но я очень верю в нас — верю, что мы будем в полуфинале. Мы встречаемся с командой, которая превосходит нас, но будем защищаться с душой, жизнью и сердцем, чтобы пройти дальше», — приводит Mundo Deportivo слова Гарсии.
Дебаст не примет участие в матче с Испанией
Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) сообщила, что защитник Зено Дебаст не примет участия в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026 с Испанией.
Как отмечается в заявлении организации, клуб 22-летнего футболиста «Спортинг» уведомил защитника, что не считает его готовым к играм по состоянию здоровья. Однако эта оценка отличается от выводов медицинского штаба сборной Бельгии, а также медицинских и страховых органов ФИФА. Сейчас Дебаст тренируется индивидуально под наблюдением отдела физической подготовки RBFA.
Кто не сыграет в матче Испания — Бельгия
В составе сборной Бельгии под большим вопросом участие в матче полузащитника Амаду Онана. Он получил травму в матче 1/8 финала против США. У испанцев кадровых потерь нет.
Испания — Бельгия: личные встречи
Команды встречались 10 раз, в 7 случаях побеждали испанцы, дважды была зафиксирована ничья и лишь один раз выиграла сборная Бельгии.
Две игры были сыграны на чемпионатах мира. На ЧМ-1986 Бельгия победила Испанию по пенальти в четвертьфинале, а на ЧМ-1990 в групповом этапе Испания выиграла у Бельгии со счетом 2:1.
Испания — Бельгия: предыдущие матчи на ЧМ-2026
Испания заняла первое место в группе Н, сыграв вничью с Кабо-Верде (0:0) и обыграв Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0). В плей-офф «красная фурия» разгромила Австрию (3:0) и с минимальным счетом победила Португалию (1:0).
Бельгия тоже стала первой в группе G, но победить ей удалось только Новую Зеландию (3:1), а матчи с Египтом (1:1) и Ираном (0:0) закончились вничью. В 1/16 финала бельгийцы едва не вылетели в игре против Сенегала, но сумели перевести матч в дополнительное время и победить (3:2). А в 1/8 финала Бельгия уверенно обыграла США (4:1).
Где смотреть трансляцию матча Испания — Бельгия
Игру Испания — Бельгия в прямом эфире покажет телеканал Матч. Начало трансляции — в 21.00.
«СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча Испания — Бельгия
Матч сборной Испании против Бельгии состоится в пятницу, 10 июля, в Лос-Анджелесе на стадионе ««SoFi Stadium». Начало игры — в 22.00.
В пятницу, 10 июля, на чемпионате мира по футболу в 1/4 финала состоится матч между сборными Испании и Бельгии.
Игра пройдет в США на стадионе «SoFi Stadium» в Лос-Анджелесе. Она начнется в 22.00 по московскому времени.
Испания провела уже пять матчей на турнире и до сих пор не пропустила ни одного мяча. В группе испанцы уверенно заняли первое место, а в плей-офф прошли сначала Австрию (3:0), а затем Португалию (1:0). Бельгия тоже выиграла свою группу, но потом с трудом обыграла Сенегал в дополнительное время (3:2), а затем разгромила США (4:1).
Команды дважды в своей истории играли друг с другом на ЧМ — это было в 1986-м и в 1990-м годах. На ЧМ-1986 бельгийцы в серии пенальти выбили испанцев в четвертьфинале, а на ЧМ-1990 Испания победила в группе (2:1).
За предстоящей игрой «СЭ» будет подробно следить с текстовой трансляцией. Присоединяйтесь!