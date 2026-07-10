Тен Хаг отказался от поста главного тренера сборной Нидерландов

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Байера» Эрик тен Хаг не возглавит сборную Нидерландов в ближайшее время.

Сборная Нидерландов завершила выступление на чемпионате мира-2026 в 1/16 финала, уступив Марокко (1:1, 2:3 — пенальти).

После поражения от Марокко свой пост покинул главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман. Об этом 63-летний специалист объявил в соцсетях.

«Я недоступен для этой работы. Я осознанно сделал этот выбор. Как минимум в ближайшие два года буду полностью сосредоточен на своем нынешнем проекте», — приводит слова тен Хага AD.

В январе 2026 года 56-летний специалист стал техническим директором «Твенте». До этого он работал главным тренером «Аякса», «Манчестер Юнайтед» и «Байера».