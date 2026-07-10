Холанн назвал низкими шансы сборной Норвегии выиграть чемпионат мира-2026

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн ответил на вопрос о шансах команды выиграть чемпионат мира-2026.

В 1/4 финала турнира Норвегия сыграет против Англии в ночь с 11 на 12 июля.

«Шансы Норвегии выиграть чемпионат мира? По-прежнему очень низкие. На турнире есть несколько явных фаворитов, Англия — один из них. Вам, журналистам, нужно оказывать давление на английских парней (улыбается)», — приводит ESPN слова Холанна.

На чемпионате мира-2026 25-летний Холанн забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей в 4 матчах.