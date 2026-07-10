Выведший сборную ЮАР в плей-офф ЧМ-2026 Брос объявил о завершении тренерской карьеры

Бельгийский специалист Уго Брос заявил, что принял решение завершить тренерскую карьеру.

С 2021 года Брос возглавлял сборную ЮАР, которая на чемпионате мира-2026 заняла второе место в группе А и впервые в истории вышла в плей-офф турнира. В 1/16 финала ЮАР уступила Канаде (0:1).

«Буду ли я продолжать тренировать после всего? Нет, это окончательно. Если моя помощь понадобится в другой сфере, возможно, в скаутинге — это другое дело. Но футбол больше не будет частью моей жизни 24 часа в сутки», — приводит Voetbalnieuws.be слова специалиста.

74-летний Брос стал самым возрастным тренером в истории плей-офф чемпионатов мира.

Ранее бельгиец также работал в «Остенде», «Моленбеке», «Брюгге», «Мускроне», «Андерлехте», «Генке», «Пансерраикосе», «Трабзонспоре», «Зюлте-Варегеме», «Кабилии», «Аль-Джазире» и «Хусейн-дее». С 2016 по 2017 год он возглавлял сборную Камеруна.