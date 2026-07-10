Жезуш назначен главным тренером сборной Португалии после вылета команды с ЧМ-2026

Бывший тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш возглавил сборную Португалии, сообщила Португальская федерация футбола (FPF).

Подробности контракта с 71-летним португальцем не разглашаются.

Последним местом работы Жезуша был «Аль-Наср», где выступает 41-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Жезуш покинул саудовский клуб летом. До этого он тренировал «Аль-Хиляль», «Фенербахче», «Бенфику», «Фламенго», «Спортинг», «Бенфику», «Брагу», «Белененсеш», «Лейрию», «Морейренсе» и «Виторию Гимарайнш».

8 июля FPF объявила об отставке испанца Роберто Мартинеса с поста главного тренера сборной. Под его руководством команда дошла до 1/8 финала ЧМ-2026, где уступила Испании (0:1).