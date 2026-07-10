Панарин — о ЧМ-2026 по футболу: «Я вообще нулевой. Не знаю, кто такой Холанн»

Российский хоккеист Артемий Панарин рассказал, что не следит за чемпионатом мира по футболу-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике.

— Артемий, все сейчас смотрят чемпионат мира. Твой фаворит? Кто выиграет финал? Проверим, как ты разбираешься в этом.

— Я вообще нулевой. Я посмотрел 15 минут игры один раз. Аргентина — Египет. Поэтому я не теме.

— То есть все Холанна обсуждают — все его ужимки и так далее, а ты вообще не следишь за этим норвежцем?

— Я не знаю, кто это, — сказал Панарин в комментарии обозревателю «СЭ» Михаилу Зислису.

9 июля сборная Франции обыграла Марокко (2:0) и стала первым полуфиналистом ЧМ-2026. В других парах четвертьфинала сыграют Испания — Бельгия, Англия — Норвегия и Аргентина — Швейцария.