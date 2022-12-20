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Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии и хочет сыграть на ЧМ-2026

Анна Горшкова
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Форвард Криштиану Роналду не намерен уходить из сборной Португалии, сообщает Marca.

По данным источника, 37-летний футболист не планирует завершать карьеру в национальной команде. Его окружение указывает на то, что возможной целью Роналду является выступление на ЧМ-2026.

Отмечается, что для форварда вылет Португалии с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала (проиграли Марокко со счетом 0:1) стал наиболее болезненным после победы в турнире в Катаре Аргентины, за которую выступает Лионель Месси.

Ранее сообщалось, что Роналду близок к переходу в «Аль-Наср». В скором времени он отправится в Саудовскую Аравию для подписания контракта. Ожидают, что форвард прибудет в расположение клуба в конце декабря.

Роналду находится в статусе свободного агента, после того как покинул «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Источник: Marca
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
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