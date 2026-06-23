Франция — Ирак: пауза между первым и вторым таймами составила более двух часов из-за грозы

Начался второй тайм матча 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака.

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 по московскому времени. После завершения первого тайма на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности из-за грозы. По законам штата, возобновление матча было отложено. Несколько раз начало второй половины откладывалось из-за новых молний.

Игрокам разрешили вернуться на поле в 02:30 и размяться перед возобновлением игры. Второй тайм началася в 03:00.

В первом тайме единственный гол забил капитан французов Килиан Мбаппе на 14-й минуте встречи с передачами Майкла Олисе. 27-летний француз пробил левой ногой из-за пределов штрафной площади в левый угол ворот иракцев.