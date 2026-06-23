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Сегодня, 04:46

Матч ЧМ-2026 Франция — Ирак длился 4 часа

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки сборной Франции после гола.
Фото Reuters

Матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака длился почти четыре часа. Впервые на этом турнире из-за непогоды пришлось делать паузы в проведении встречи.

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 00:00 по московскому времени, но после первого тайма возобновление игры было отложено из-за грозы. На стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии был объявлен оранжевый уровень опасности, поэтому, по законам штата, болельщиков попросили покинуть трибуны, а игроки, судьи и тренеры оставались в своих раздевалках.

Новое время начало второй половины несколько раз переносилось. В итоге второй тайм начался в 03:00 по московскому времени.

Французы набрали 6 очков и лидируют в группе I. Они гарантировали себе выход в плей-офф чемпионата мира-2026. Ирак идет на последней строчке — 0 очков.

В следующем туре Франция сыграет против Норвегии, Ирак встретится с Сенегалом.

Чемпионат мира. Группа I.
23 июня, 00:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Франция
3:0
Ирак
Килиан Мбаппе (справа) забивает гол.130-минутный перерыв из-за грозы не смутил Мбаппе — у француза дубль второй матч подряд. Ирак разгромлен 0:3

Игроки, судьи и тренеры провели это время в подтрибунном помещении.

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